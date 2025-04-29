Княжевская: В Москве утвердили единые требования к установке зарядок для электромобилей

Внесение изменений в нормативных документах устанавливает общие требования к минимальному числу зарядных устройств на муниципальных, коммерческих, производственных, жилых и иных территориях Москвы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, с текущего года устройствами для зарядки электротранспорта оборудуют 5% всех парковочных мест. Ожидается, что в 2026 году этот показатель увеличится до 10%, в 2027 — до 15%. Правила затрагивают реконструкцию существующих объектов и строительство новых, отметила Княжевская.

Расширение инфраструктуры необходимо из-за роста в Москве количества экологичного транспорта.

Как отметил первый замдиректора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, нужно установить порядка 30 тысяч электрозарядных станций, чтобы обеспечить устойчивое развитие зарядной инфраструктуры столицы. Зарядные устройства оборудуют на МКАД, Московском скоростном диаметре и Третьем транспортном кольце по обеим сторонам движения.

Зарядить электромобиль со временем можно будет по всей Москве. Выбор участков для установки зарядных устройств объясняется необходимостью создать безопасные условия использования инфраструктуры, в частности, беспрепятственный заезд на площадку и парковка автомобиля на период зарядки.

Развитие зарядной инфраструктуры поможет улучшить условия для владельцев электромобилей и стимулировать автовладельцев переходить на современный экологически чистый транспорт.

