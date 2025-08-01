Княжевская: В Москве одобрили градостроительный план участка под МФК в Солнцеве
В Москве одобрен градостроительный план земельного участка, на котором возведут новый многофункциональный комплекс (МФК) в районе Солнцево. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Многофункциональный комплекс общественно-развлекательного назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Авиаторов, земельный участок 21А. В настоящее время территория площадью 0,47 гектара свободна от объектов капитальной застройки», – уточнила Княжевская.
В новом центре разместятся предприятия общественного питания, спортивные и досуговые заведения, а также парковка.
В настоящее время в столице наблюдается спрос со стороны населения на подобные заведения для проведения досуга и отдыха граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru