Княжевская: Посвященную истории метро композицию представят на выставке «АРХ Москва»

Посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войны просветительская композиция будет представлена Москомархитектурой и Институтом Генплана Москвы на XXX Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ Москва». Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции», — заявила Княжевская. Председатель Москомархитектуры добавила, что экспозиция состоит из двух частей: первая будет посвящена строительству первых линий метрополитена, вторая — работе подземного города.

Гости композиции узнают, как во время бомбежек спасали людей «Курская», «Маяковская» и другие станции Московского метрополитена. Третья очередь московского метро стала одним из символов Победы и трудового подвига советского народа.

Форум «АРХ Москва» пройдет в Гостином дворе с 21 по 24 мая с 10:00 до 21:00. Посетить его по предварительной регистрации смогут все желающие.

