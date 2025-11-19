Княжевская: Новый общественно-торговый центр появится в Троицком округе

Торгово-бытовой объект возведут в районе Вороново Троицкого административного округа Москвы. Его площадь составит почти тысячу квадратных метров. Для реализации проекта внесены необходимые изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 0,27 гектара. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Новый общественно-торговый центр планируют возвести в деревне Васюнино. Его площадь составит 972 квадратных метра. Местные жители смогут в пешей доступности от дома приобретать товары первой необходимости и получать бытовые услуги», – раскрыла детали проекта глава Москомархитектуры.

Новый торговый центр будет гармонично вписан в уже существующую застройку и дополнит локальную инфраструктуру. Как отметила Княжевская, благодаря тому, что объект разместится на территории, свободной от застройки, по соседству можно будет организовать удобные подъездные пути и парковку.

Правила землепользования и застройки представляют собой набор норм и требований, которые определяют параметры использования земельных участков и варианты строительства на них. Они устанавливают, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах, и какие требования необходимо соблюсти при проектировании и строительстве зданий.

