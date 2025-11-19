Княжевская: Новый общественно-торговый центр появится в Троицком округе
Торгово-бытовой объект возведут в районе Вороново Троицкого административного округа Москвы. Его площадь составит почти тысячу квадратных метров. Для реализации проекта внесены необходимые изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 0,27 гектара. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«Новый общественно-торговый центр планируют возвести в деревне Васюнино. Его площадь составит 972 квадратных метра. Местные жители смогут в пешей доступности от дома приобретать товары первой необходимости и получать бытовые услуги», – раскрыла детали проекта глава Москомархитектуры.
Новый торговый центр будет гармонично вписан в уже существующую застройку и дополнит локальную инфраструктуру. Как отметила Княжевская, благодаря тому, что объект разместится на территории, свободной от застройки, по соседству можно будет организовать удобные подъездные пути и парковку.
Правила землепользования и застройки представляют собой набор норм и требований, которые определяют параметры использования земельных участков и варианты строительства на них. Они устанавливают, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах, и какие требования необходимо соблюсти при проектировании и строительстве зданий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
- США и Россия тайно разрабатывают 28-пунктный план по Украине
- Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
- Греф: Маркетплейсы не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей
- ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в 7,2 раза
- СМИ: В Японии из-за пожара сгорели 170 домов
- Суд в Москве оштрафовал Монеточку на 50 тысяч рублей
- За ночь над территорией России сбили 65 украинских дронов
- СМИ: США тайно консультируются с Россией по урегулированию на Украине
- Определены все напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 сборные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru