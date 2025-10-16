Княжевская: Новый дом построят по программе реновации на Таганрогской улице
Новый дом по программе реновации ветхого жилья построят на Таганрогской улице (район Люблино, ЮВАО), для его строительства выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На территории площадью около 1,21 гектара по адресу: улица Таганрогская, земельный участок 17, по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров. Рядом с будущим домом уже сформирована насыщенная городская среда. Через дорогу от земельного участка, на котором его построят, находится сквер Антона Чехова, а в 10 минутах ходьбы – Люблинский сквер. Поблизости также расположены детские сады и школы», — отметила Княжевская.
Район отличается развитой транспортной инфраструктурой, в шаговой доступности от нового дома находится станция метро «Люблино». Также поблизости имеются образовательные учреждения и парки.
В ГПЗУ указаны подробные сведения о том, что можно построить на земельном участке, и о максимальных параметрах будущей постройки. Получить его можно бесплатно на официальном портале столичного правительства за 14 дней после подаче заявления.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о начале заселения 14 новых домов по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
