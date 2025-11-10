Княжевская: Новый дом по реновации появится на Лесной улице
В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены корректировки, позволяющие возвести многоквартирный дом в рамках реализации программы реновации в районе Троицк, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
Будущая новостройка займёт участок площадью 0,33 га по адресу: ул. Лесная, вл. 5.
«Предельная жилая площадь дома составит около 7,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная – более 600 “квадратов”», — отметила Княжевской.
По ее словам, локация отличается развитой инфраструктурой: в районе уже идут стройки и запланированы новые объекты социальной и деловой сферы — образовательные учреждения, общественно‑деловые комплексы и спортивные сооружения.
Благоустройство прилегающей территории предусматривает прокладку пешеходных дорожек, обустройство зон отдыха, монтаж детских и спортивных площадок, комплексное озеленение и установку ландшафтного освещения.
Правила землепользования и застройки — это свод нормативов, регламентирующих использование земельных участков и допустимые виды строительства на них. Документ фиксирует разрешённые виды деятельности для конкретных зон и требования к проектированию и возведению объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий
- В Москве пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути в метро
- Непомнящий назвал вероятного чемпиона России по футболу в сезоне 2025/2026
- Довольные лица: Отключение света в интервью с Зеленским посчитали пиаром
- Пушилин: ВСУ пытались деблокировать Димитров и были уничтожены
- В Индонезии 96 человек пострадали при взрыве в школе
- В районе Туапсе безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии
- Фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
- В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru