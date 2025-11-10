Княжевская: Новый дом по реновации появится на Лесной улице

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены корректировки, позволяющие возвести многоквартирный дом в рамках реализации программы реновации в районе Троицк, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Будущая новостройка займёт участок площадью 0,33 га по адресу: ул. Лесная, вл. 5.

«Предельная жилая площадь дома составит около 7,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная – более 600 “квадратов”», — отметила Княжевской.

По ее словам, локация отличается развитой инфраструктурой: в районе уже идут стройки и запланированы новые объекты социальной и деловой сферы — образовательные учреждения, общественно‑деловые комплексы и спортивные сооружения.

Благоустройство прилегающей территории предусматривает прокладку пешеходных дорожек, обустройство зон отдыха, монтаж детских и спортивных площадок, комплексное озеленение и установку ландшафтного освещения.

Правила землепользования и застройки — это свод нормативов, регламентирующих использование земельных участков и допустимые виды строительства на них. Документ фиксирует разрешённые виды деятельности для конкретных зон и требования к проектированию и возведению объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

