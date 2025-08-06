Княжевская: Новый дом по реновации построят в Москве на Мариупольской улице

В Москве утвержден градостроительный план земельного участка, на котором будет построен новый многоквартирный дом по программе реновации в районе Люблино. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новостройку возведут на Мариупольской улице.

«Градостроительная документация предусматривает строительство жилого дома на земельном участке в 0,6 гектара. Предельная площадь застройки составит 18,4 тысячи квадратных метров», – уточнила Княжевская.

Новый многоквартирный жилой дом будет построен в районе с развитой инфраструктурой, в том числе, с социальными и коммерческими предприятиями и учреждениями, парками, скверами и развитой сетью общественного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. По темпам и объемам строительства Москва занимает одно из ведущих мест в РФ.

