Княжевская: Новый дом по программе реновации появится в Троицке

Новый дом по программе реновации жилищного фонда появится на улице Пионерской (район Троицк) на участке площадью 0,3 га, изменены правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для новостройки. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



«Предельная жилая площадь нового дома составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная – более 600 квадратных метров. Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты», — добавила Княжевская.



Также рабочие благоустроят прилегающую территорию: установят ландшафтное освещение, выполнят комплексное озеленение, обустроят спортивные и детские площадки и оборудуют зоны отдыха и пешеходные дорожки.



Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 215 тысяч жителей Москвы переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

