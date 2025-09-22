Княжевская: Новый дом по программе реновации построят на востоке Москвы
На востоке Москвы построят новый дом по программе реновации. Мосархитектура уже внесла изменения в правила землепользования и застройки под строительство в районе Метрогородок. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На территории площадью 0,61 гектара по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 27/6, появится здание площадью около 40 тысяч квадратных метров», – уточнила Княжевская.
По её словам, возведение дома ориентировано на создание комфортных условий для новоселов.
Район расположения новостройки отличается сложившейся транспортной инфраструктурой и обилием парков и скверов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Высокие темпы возведения жилья в Москве соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
