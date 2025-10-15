Княжевская: Новые объекты общественно-деловой застройки появятся в Коммунарке
Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) под строительство общественно-деловых зданий в Коммунарке. Об этом заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
«Комитет оформил одновременно шесть градостроительных планов земельных участков под возведение комплексов общественно-деловой застройки. Объекты появятся в районе Коммунарка по адресам: улица Сосенский Стан, земельные участки 10/18Ж, 10/18И/1, 10/18В, 10/18П, 10/18Б и квартал № 150, земельный участок 1Г», — добавила Княжевская.
По ее словам, участки предоставят по итогам аукционов инвесторам, их общая площадь составляет 5,65 га, они свободны от застройки.
При застройке Коммунарки используется комплексный подход. Кроме жилых домов и сопутствующей инфраструктуры, здесь строят объекты рекреационного, культурного, общественно-делового и образовательного назначения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке.
