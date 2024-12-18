Княжевская: Новые дома по программе реновации появятся в Коньково

В рамках комплексного развития территорий на улицах Бутлерова и Введенского (район Коньково, ЮЗАО) построят новый жилой квартал по программе реновации. Помимо жилых новостроек, здесь появится вся необходимая инфраструктура. Для возведения новых домов были выделены два земельных участка площадью 1,58 га и 1,9 га. Проект планировки территории утвердила Москомархитектура, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

По ее словам, предельная площадь новостроек на улице Бутлерова составит 34,2 тысячи «квадратов», на улице Введенского — 40,8 тысячи квадратных метров.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что современный жилой квартал площадью 75 тысяч «квадратов» построят на месте устаревших торгово-бытовых и складских объектов.