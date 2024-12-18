Княжевская: Новые дома по программе реновации появятся в Коньково
В рамках комплексного развития территорий на улицах Бутлерова и Введенского (район Коньково, ЮЗАО) построят новый жилой квартал по программе реновации. Помимо жилых новостроек, здесь появится вся необходимая инфраструктура. Для возведения новых домов были выделены два земельных участка площадью 1,58 га и 1,9 га. Проект планировки территории утвердила Москомархитектура, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
По ее словам, предельная площадь новостроек на улице Бутлерова составит 34,2 тысячи «квадратов», на улице Введенского — 40,8 тысячи квадратных метров.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что современный жилой квартал площадью 75 тысяч «квадратов» построят на месте устаревших торгово-бытовых и складских объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru