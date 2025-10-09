Княжевская: Новые дома по программе реновации построят на юго-востоке Москвы
В Москве в правила землепользования и застройки внесены изменения для возведения жилья по программе реновации в районе Кузьминки. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На территории общей площадью около 1,16 гектара появятся три жилых дома по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6. Предельная площадь всех новостроек составит около 107 тысяч квадратных метров», – уточнила Княжевская.
По её словам, станция метро «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии, а также территория парка «Кузьминки» расположены в пешей доступности от будущих домов.
Придомовую территорию для комфорта жителей благоустроят: во дворе установят детские и спортивные площадки, проложат велодорожки и оборудуют прогулочные зоны.
Москвичи, которые получат квартиры в новостройках в Кузьминках, смогут проводить свободное время в уютной и продуманной городской среде, заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в живописном парке.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.
