Княжевская: Новая водопроводная трасса появится в Троицком районе

Проект планировки территории линейного объекта под строительство водопровода в Новомосковском и Троицком административных округах утвердили. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что общая протяженность трассы составит порядка четырех километров. Водопровод предназначен для обслуживания жителей района Троицк. Площадь рассматриваемой территории составляет 19,78 га.

«Проектом также предусмотрено устройство аварийных водовыпусков, переустройство инженерных коммуникаций и сети уличного освещения», – сказала Княжевская.

Реализация проекта предполагается за счет бюджета столицы в составе Адресной инвестиционной программы Москвы. Глава столичного Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин отметил, что развитие инженерной инфраструктуры является одним из ключевых условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого всегда придерживается Москва в развитии ТиНАО. Он подчеркнул, что такая застройка необходима для комфортного проживания граждан.

Кроме того, Жидкин добавил, что в 2023 году за счет средств столичного бюджета в округах был введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе, его протяженность составила 26 километров. В этом году достроили ливневые очистные сооружения на территории городского вокзала Корниловская и плотину на реке Десне в Щербинке.

