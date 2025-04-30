Княжевская: На Варшавском шоссе появится многофункциональная АЗС

Москомархитектура изменила правила застройки и землепользования для строительства многофункциональной АЗС. Задача проекта — создать современную инфраструктуру, обеспечивающую комфорт автолюбителей, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

«Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара», — отметила она. По словам Княжевской, площадь объекта составит 1600 квадратных метров — помимо АЗС, здесь появятся мастерская для техобслуживания и ремонта и автомойка.

Комплекс поделят на две функциональные зоны: навес с двухсторонними топливораздаточными колонками и административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания транспортных средств.