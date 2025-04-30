Княжевская: На Варшавском шоссе появится многофункциональная АЗС
Москомархитектура изменила правила застройки и землепользования для строительства многофункциональной АЗС. Задача проекта — создать современную инфраструктуру, обеспечивающую комфорт автолюбителей, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
«Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара», — отметила она. По словам Княжевской, площадь объекта составит 1600 квадратных метров — помимо АЗС, здесь появятся мастерская для техобслуживания и ремонта и автомойка.
Комплекс поделят на две функциональные зоны: навес с двухсторонними топливораздаточными колонками и административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания транспортных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru