Княжевская: Москва построит новый жилой дом на Летной улице

Новый многоквартирный комплекс появится в северо-западном районе Покровское-Стрешнево в рамках реализации московской Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Она добавила, что на территории в 0,6 га на Летней улице возведут новостройку общей площадью 24,4 тысячи кв м, а также необходимую инфраструктуру. По словам Княжевской, еще около 2,5 тысяч кв м будет отдано под различные нежилые помещения, где могут открыться аптеки, магазины и многие другие объекты для удобства местных жителей.

В проекте согласовано благоустройство территории района – москвичи получат дополнительную детскую и спортивную площадки и зону отдыха для всех возрастов. Дом будет располагаться в пешей доступности от станции метро «Тушинская». До нее можно будет дойти за 10 минут.

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – один из главных документов для начала строительства в Москве. В нем подробно описано, какие здания можно возвести и какие у них максимально допустимые параметры. ГПЗУ предоставляется официальным сайтом правительства Москвы. Это услуга бесплатна и будет готова в течение 14 рабочих дней с момента обращения.

