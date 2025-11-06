Княжевская: Для строительства дома по реновации одобрили граддокументацию

В Москве были внесены правки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по отношению к участку площадью 0,42 га. Это было необходимо для возведения жилого дома в рамках реновации в столичном районе Троицк. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

«На улице Школьной, владение 8, появится новый дом для реализации программы реновации. Общая предельная площадь квартир составит девять тысяч кв м. Около 600 “квадратов” на первом этаже здания отведут под нежилые помещения», — подчеркнула Княжевская.

Вокруг нового дома уже построены объекты необходимой социальной инфраструктуры: школы, детские сады и хозяйственно-бытовые здания.

ПЗЗ — это список норм и требований, которые закрепляют использование земельных участков. Они дозволяют определенные виде деятельности, а также что именно можно на них строить. В ПЗЗ также прописаны требования, обязательные к исполнению при проектировании и строительстве зданий.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов..Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2026-2028 годах более 215 тысяч москвичей уже переедут, либо начнут переезд в новые квартиры.

