Княжевская: Для реконструкции подстанции в Отрадном одобрили граддокументацию
В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для земельного участка в районе Отрадное Северного административного округа города для реконструкции подстанции «Бескудниково», рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
По её словам, в планах модернизации подстанции – строительство объектов общей площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров, по адресу: Высоковольтный проезд, земельный участок 1/39.
«Реконструкция обеспечит повышение надежности энергоснабжения девяти районов на севере столицы: Бескудниковского, Дмитровского, Восточного и Западного Дегунина, Бутырского, Савеловского, Тимирязевского, Ховрина и Левобережного», – сообщила Княжевская.
Реконструкция позволит модернизировать инженерную инфраструктуру. Применение современного оборудования и электроустановок также снизит шумовую нагрузку на застройку вблизи объекта.
Правила землепользования и застройки – набор норм и требований, регулирующих, как использовать земельные участки и что можно на них строить. Они также определяют, какие требования необходимо соблюдать при проектировании и строительстве зданий.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru