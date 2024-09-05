Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями

Церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования состоялась в Московской городской избирательной комиссии.

Ключи шифрования называют программные коды, которые преобразуют голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Это необходимо для анонимзации данных о конкретном избирателе и его выборе.

«Разделение ключа расшифрования ДЭГ на несколько частей накануне дней голосования гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования.», – сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

По решению, которое было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, до завершения голосования ключ будут хранить руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв, его заместитель Александр Асафов, а также член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Виктор Блажеев, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова и блогер, общественный деятель Кирилл Шулика.

