Кластер по производству стройматериалов возведут в Новой Москве

Новый промышленный кластер по производству стройматериалов появится в Краснопахорском районе (Новая Москва), для строительства двух заводов столицей предоставлены участки земли по льготной ставке один рубль в год. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Вблизи поселка Спортбазы Краснопахорского района Троицкого административного округа создадут промышленный кластер по производству строительных материалов. Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 гектара. Размер частных инвестиций может составить 12,9 миллиарда рублей», — отметил вице-мэр.

Появление отраслевых кластеров является одним из инструментов развития московской промышленности. Площадь строительного кластера в Новой Москве достигнет 200 га. Сейчас там строятся заводы по изготовлению деревянных напольных покрытий, продукции из металла, модульных сооружений, строительных конструкций и железобетонных изделий. Здесь появится порядка 3200 рабочих мест.

Льготная арендная ставка применяется с марта 2022 года. Возводимые объекты отвечают критериям реализации масштабных инвестпроектов.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил о передаче инвестору участка свыше 4 га для строительства комплекса по производству железобетонных изделий. В свою очередь участок площадью 26,5 га предоставлен для возведения производства деревянных напольных покрытий, продукции из металла, модульных сооружений и строительных конструкций. Суммарная площадь объектов составит более 244 тысяч «квадратов».

Срок действия договоров аренды составляет пять лет. За это время строительство предприятий должно быть завершено, а выпуск продукции должен быть налажен.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что для возведения новых заводов Москва предоставила застройщикам и инвесторам 50 земельных участков по льготной арендной ставке.

Масштабные инвестпроекты реализуются в Москве с 2016 года. Получить такой статус могут инвесторы, которые вкладывают средства в развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Земельные участки выделяются в аренду без проведения торгов.

