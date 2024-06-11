Каждую неделю посетители «Лета в Москве. Все на улицу!» смогут выиграть призы

Акция «Активное лето», посвященная масштабному городскому фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!», проходит в проекте «Активный гражданин», среди посетителей мероприятия разыграли городские баллы.

Розыгрыш состоялся накануне, его участниками стали те, кто успел посетить площадки и мероприятия фестиваля. С помощью генератора случайных чисел были определены тысяча человек, получившие по 300 городских баллов. Списки выигравших размещены в новостях «Активного гражданина». Победители могут обменять полученные баллы на полезные товары или услуги партнеров сайта «Миллион призов».

Акция «Активное лето» продлится до 8 сентября, розыгрыши призов будут проходить еженедельно, их будет 14 за время проведения фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Масштабный городской фестиваль стартовал 1 июня, он проходит более чем на 600 площадках по всей Москве. Для горожан и туристов разных интересов и возрастов подготовили кинопоказы, экскурсии, спортивные игры, танцы, викторины.

