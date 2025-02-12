Капремонт жилого дома выполнят в районе Ново-Переделкино

Согласован проект капремонта 14-этажного многоквартирного дома на улице Шолохова (район Ново-Переделкино, ЗАО). Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, в доме 1989 года постройки планируется ремонт кровли, технического этажа. Щербаков уточнил, что рабочие заменят покрытие парапета кровли, вентиляционных шахт, кровельных надстроек и крыши, а также поменяют ограждение.

Стены вентиляционных шахт и кровельных надстроек очистят от загрязнений и старой краски, обработают бактерицидными средствами и перекрасят. Кроме того, будут заменены металлические решетки надстроек и дверные блоки выходов на кровлю.

На техническом этаже очистят и обработают защитным составом потолок, стены и откосы, а также поменяют двери.

