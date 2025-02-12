Капремонт жилого дома выполнят в районе Ново-Переделкино
Согласован проект капремонта 14-этажного многоквартирного дома на улице Шолохова (район Ново-Переделкино, ЗАО). Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, в доме 1989 года постройки планируется ремонт кровли, технического этажа. Щербаков уточнил, что рабочие заменят покрытие парапета кровли, вентиляционных шахт, кровельных надстроек и крыши, а также поменяют ограждение.
Стены вентиляционных шахт и кровельных надстроек очистят от загрязнений и старой краски, обработают бактерицидными средствами и перекрасят. Кроме того, будут заменены металлические решетки надстроек и дверные блоки выходов на кровлю.
На техническом этаже очистят и обработают защитным составом потолок, стены и откосы, а также поменяют двери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru