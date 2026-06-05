Капремонт трех многоквартирных домов выполнят в московском районе Отрадное
В трех многоквартирных домах в районе Отрадное (СВАО) будет выполнен капитальный ремонт. О том, что согласованы соответствующие проекты, сообщил председатель Москомпэкспертизы Иван Щербаков.
«Проектная документация предусматривает проведение комплекса внутренних и наружных работ в трех жилых зданиях 1983–1989 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, заменят кровельные покрытия и внутридомовые инженерные сети, отремонтируют помещения после прокладки коммуникаций», – добавил Щербаков.
Работы выполнят в доме 16 по улице Хачатуряна, а также в домах 14 и 16 по улице Римского-Корсакова.
Так, по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 16 рабочие заменят металлические ограждения и кровлю на крыше, установят новые воронки внутреннего водостока и зонты над вентиляционными шахтами, а также заменят мусоропровод.
В доме 14 по той же улице обновят защитный слой бетона на кровле и в техническом подполье, отремонтируют кирпичную кладку парапета и вентиляционных шахт, а также заменят мусоропровод и дверные блоки входа в техподполье и выполнят ремонт ступеней спуска в техподполье.
В свою очередь в доме на улице Хачатуряна будет восстановлен защитный слой бетонных плит лоджий, козырьков, стен и перекрытий. Также рабочие отремонтируют ступени лестничных маршей, заделают стыки, отремонтируют кирпичную кладку фасада, обновят отмостку, установят металлические ограждения спуска в подвал и кровли. Кроме того, будут установлены новые двери в подъездах и в техподполье.
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