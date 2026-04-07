Капремонт трех исторических домов выполнят в Басманном районе

В Москве выполнят капремонт многоквартирных домов, построенных в 1890–1913 годах и расположенных на улицах Машкова и Земляной Вал, а также в Казарменном переулке. Уже согласованы соответствующие проекты. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Все три дома построены еще до революции, поэтому проекты содержат схожий перечень работ, направленных на модернизацию эксплуатационных характеристик и повышение энергоэффективности зданий. В них заменят устаревшие инженерные коммуникации, отремонтируют кровли, утеплят чердаки, приведут в порядок фасады с декоративными элементами», — подчеркнул руководитель Комитета.

Здания не относятся к объектам культурного наследия, однако являются частью исторической застройки Басманного района с характерным декором. В ходе выполнения работ будут очищены от загрязнений фасады, отремонтирован штукатурный слой и окрашены поверхности. Кроме того, старые покрытия уберут с декоративных элементов, методом докомпоновки восстановят поврежденные детали и заново покрасят декор.

Также рабочие обновят системы электроснабжения, водоснабжения и отопления, выполнят локальный восстановительный ремонт в местах прохождения инженерных коммуникаций. Затронут ремонтные работы и подвалы домов — стены и потолки в них расчистят и обработают противогрибковым раствором.

Кроме того, на крышах зданий будут заменены, кровельное покрытие, система водостока и защитные ограждения, а на чердаках обновят вентиляционные короба и утеплят перекрытия. Вместе с тем в подъездах установят новые входные двери и окна.

