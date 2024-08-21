Капитальный ремонт жилья проведут в московском районе Марьина Роща

Специалисты Москвы проведут капитальный ремонт многоквартирного дома в районе Марьина Роща, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Объект капитального ремонта – девятиэтажный жилой дом 1970 года постройки в Марьиной Роще. Проектные решения предполагают наружные ремонтные и отделочные работы», – добавил он.

Перед началом работ строители проверят состояние поверхностей фасадов, восстановят разрушенные участки стеновых панелей и отремонтируют межпанельные швы, затем произведут покраску.

По словам заместителя генерального директора ФКР Москвы Евгения Чуищева, для обновления фасадов такого типа был разработан новый стандарт.

«Мы используем передовую технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод долговечен и крайне эффективен. Дом не только получает новый и красивый портрет, но и становится более энергоэффективным», – пояснил он.

В ходе капитального ремонта входные группы намерены расчистить от старого красочного слоя и покрасить, также заменить покрытие площадок подъездов. Помимо прочего специалисты полностью заменят оконные блоки. На кровле дома появятся новые люки и дверные блоки выхода на крышу.

