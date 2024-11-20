Капитальный ремонт жилого дома проведут в столичном районе Покровское-Стрешнево

В Москве проведут капитальный ремонт дома в районе Покровское-Стрешнево, соответствующий проект согласован. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Дом располагается на улице Малая Набережная.

«Объект капитального ремонта – четырнадцатиэтажный одноподъездный жилой дом, построенный в 1969 году. Проект предполагает ремонт в местах общего пользования, а также наружные работы, в том числе устройство навесной фасадной системы с дополнительным утеплением», – Иван Щербаков.

Рабочие поменяют оконные блоки в тамбурах и на лестничных клетках, а также входные двери и двери выходов на переходные лоджии. В подъезде поменяют покрытие полов, покрасят стены и потолки, заменят облицовку из плитки, восстановят ограждения лестниц и почтовые ящики.

Наружные ремонтные работы будут включать антисептическую обработку поверхностей стен и цоколя и устройство навесной фасадной системы. На фасадах установят корзины под кондиционеры, отремонтируют оконные откосы, заменят отливы, приведут в порядок плиты балконов и лоджий, а на неостекленных – поменяют покрытие полов.

