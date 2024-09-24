Капитальный ремонт жилого дома проведут в Раменках

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на улице Пырьева, дом 5, корпус 2Б. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, капремонт пятиэтажного дома 1959 года постройки будет предусматривать комплекс внутренних ремонтных работ в местах общего пользования. Кроме того, проведут наружные ремонтные и отделочные работы.

В квартирах заделают отверстия в потолках, полах, стенах в местах замены коммуникаций, локально поменяют плитку на стенах и полу ванных комнат. Штукатурку и паркетные доски также поменяют, местами окрасят стены и потолки в жилых комнатах.

Специалисты оштукатурят и покрасят стены и потолки в подъездах, заменят облицовку керамической плиткой стен тамбуров и лестничных клеток на уровне первого этажа, поменяют покрытие пола, восстановят ограждения лестничных клеток и заменят почтовые ящики. Кроме того, оконные блоки заменят в местах общего пользования. Двери в подъезды, подвалы, тамбуры и на чердак также обновят. У входных групп и крылец заменят, оштукатурят и покрасят стены, отремонтируют площадки.

Помимо этого, на балконах заменят напольную керамическую плитку и декоративные экраны, на кровле появится новый утеплитель. В доме полностью сменят деревянную обрешетку и покрытие кровли из оцинкованной стали, а также ограждение на крыше.

