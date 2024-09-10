Капитальный ремонт жилого дома проведут в московском районе Щукино
Капитальный ремонт проведут в одном из жилых домов в Северо-Западном административном округе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В здании проведут восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций по всему объему здания, а также наружные ремонтные и отделочные работы», – пояснил он.
Так, на лестничных клетках дома 1968 года постройки проведут локальный ремонт с расчисткой, грунтовкой и окраской стен и потолков и обновят керамогранитную плитку.
По периметру фасада и цоколя локально очистят поверхности от краски с помощью аппарата высокого давления и окрасят заново. Восстановят отливы на окнах и отремонтируют откосы. Также заменят декоративные экраны на балконах.
Работы проведут и в квартирах, где выполнят локальный ремонт стен, потолков и полов в кухнях и в местах замены инженерных коммуникаций. Помимо прочего заменят зашивку сантехнического шкафа в санузлах с последующей отделкой из плитки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru