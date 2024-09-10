Капитальный ремонт жилого дома проведут в московском районе Щукино

Капитальный ремонт проведут в одном из жилых домов в Северо-Западном административном округе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В здании проведут восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций по всему объему здания, а также наружные ремонтные и отделочные работы», – пояснил он.

Так, на лестничных клетках дома 1968 года постройки проведут локальный ремонт с расчисткой, грунтовкой и окраской стен и потолков и обновят керамогранитную плитку.

По периметру фасада и цоколя локально очистят поверхности от краски с помощью аппарата высокого давления и окрасят заново. Восстановят отливы на окнах и отремонтируют откосы. Также заменят декоративные экраны на балконах.

Работы проведут и в квартирах, где выполнят локальный ремонт стен, потолков и полов в кухнях и в местах замены инженерных коммуникаций. Помимо прочего заменят зашивку сантехнического шкафа в санузлах с последующей отделкой из плитки.

