Капитальный ремонт согласован для пяти домов в районе Лианозово

Проекты капитального ремонта сразу для пяти многоквартирных домов в столичном районе Лианозово согласованы. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выданы положительные заключения по проектам капитального ремонта жилых домов 1976-1986 годов постройки в районе Лианозово. В рамках согласованных проектов предусмотрен ремонт или замена внутридомовых инженерных сетей, а также обновление кровель и технических подполий», — сообщил он.

В зданиях по адресам Абрамцевская улица 20, Илимская улица, 2, Псковская улица 10к1, Псковская улица, дом 6, Абрамцевская улица, дом 2к2 будут обновлены магистрали горячего и холодного водоснабжения, канализации, мусоропроводы и системы центрального отопления. На кровлях заменят покрытия крыш и защитные ограждения, а стены и полы в подвальных пространствах подвергнут антисептической обработке. Помимо ремонта инженерных коммуникаций, для санузлов будет предусмотрено восстановление отделки.

Каждый дом также получит индивидуальный перечень работ — на Псковской улице 10к1 поменяют оконные блоки крышной надстройке, на той же улице в доме №6 заменят двери в техническое подполье и мусорокамеру, в доме №2 корпус 2 на Абрамцевской улице поставят водосточные воронки с дополнительной гидроизоляцией, а в доме №20 отремонтируют 120 лоджий с заменой экранов, отливов и гидроизоляцией.

