Капитальный ремонт шести домов проведут в ЦАО, ЮЗАО и САО

В Москве согласовали проекты капитального ремонта жилых домов в Таганском, Пресненском, Савеловском районах, Черемушках и Южном Бутове, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Москомэкспертиза согласовала проекты капитального ремонта в шести домах в Северном и Юго-Западном административных округах, а также в центре столицы. В зависимости от объекта работы затронут как фасады, так и помещения общего пользования», – пояснил он.

Так, в доме переменой этажности 1926 года постройки, расположенном на улице Талалихина, планируют расчистить фасады, цоколь и колонны балконов. Также произведут замену отливов окон и балконов, отремонтируют и покрасят откосы и оконные решетки на уровне первого и второго этажей.

В четырнадцатиэтажном здании 1973 года постройки на Большой Никитской отремонтируют системы внутреннего водостока, также проведут замену магистралей в подвале и на чердаке. В девятиэтажном строении в Большом Козихинском переулке, построенном в 1965 году, проведут ремонт системы мусороудаления и отделочные работы.

На юго-западе Москвы отремонтируют два многоквартирных дома – в районах Черемушки и Южное Бутово. В здании 1976 года постройки, расположенном на улице Цюрупы, предусмотрена замена оконных блоков, ремонт откосов, отделочные работы в подъездах и на фасадах. В пятиэтажке 1986 года на Типографской улице заменят кровельное покрытие, двери выхода на кровлю и металлические лестницы.

В Северном административном округе запланирован капремонт девятиэтажного дома на Полтавской улице 1968 года постройки. На объекте проведут ремонтные и отделочные работы в квартирах и местах общего пользования, а также на фасадах.