Капитальный ремонт проведут в четырех домах в районе Замоскворечье

В районе Замоскворечье согласованы проекты капремонта четырех многоквартирных домов 1927–1972 годов, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здания отремонтируют на Монетчиковском переулке, Большой Серпуховской улице и в Стремянном переулке.

«В рамках согласованных проектов в зданиях приведут в порядок подъезды, модернизируют внутридомовые инженерные коммуникации, отремонтируют чердачные и подвальные помещения. Для каждого дома определен индивидуальный перечень работ», – отметил Щербаков.

Так, в жилом доме на Монетчиковском переулке отремонтируют фасады и балконы, поменяют оконные блоки, отремонтируют входные группы. Также будет заменено напольное покрытие, обновлены металлические ограждения. По проекту также предполагается ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия. Будет заменена система отопления. После всех работ в местах прохождения коммуникаций проведут локальный восстановительный ремонт.

На Большой Серпуховской улице будут также модернизированы инженерные коммуникации, специалисты заменят стояки, магистрали горячего и холодного водоснабжения, отреставрируют кровлю и фасад.

В другом доме на той же улице модернизируют систему электроснабжения, проведут в порядок систему мусороудаления и также займутся водоснабжением. Специалисты утеплят чердачное перекрытие, отремонтируют кровлю и надстройки, входные группы и балконы. В доме в Стремянном переулке предусмотрен ремонт инженерных сетей, модернизация системы противопожарного водопровода и водоснабжения.

