Капилляры города: Эксперты о значимости путепроводов для гармоничного развития

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года город реализовал 24 проекта строительства и реконструкции путепроводов. Сегодня в работе 14 таких объектов. Среди них – путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицу Дубнинскую с улицей Хачатуряна. Его завершат в третьем квартале текущего года.

Отсутствие путепроводов в городах создает транспортные коллапсы в целых районах города, заявил член совета Московского отделения Опоры России Юрий Савелов.

«Путепроводы - это капилляры в системе городских транспортных коммуникаций. Их отсутствие создает транспортные коллапсы в целых районах города. Поэтому так важно вслед за жилищных строительством и изменением трафиков движения возводить путепроводы, которые связывают района города. При том, что это действительно сложное с инженерной точки зрения сооружение строительство и реконструкция в среднем двух путепроводов в год – огромное достижение московской власти», - сказал эксперт.

Член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России Евгения Муринец добавила, что для бесперебойной работы такого сложного механизма требуется организация четкой логистики и передвижения транспортных средств.

«Московская железнодорожная сеть в последние десять лет прочно вросла в каркас внеуличного и автомобильного транспорта, образовав единую экосистему с транспортно-пересадочными узлами и новыми городскими вокзалами. Для бесперебойной работы такого сложного механизма требуется организация четкой логистики и передвижения транспортных средств. Для этого важно обозначенные каркасы разводить как по времени, так и в пространстве. И если еще десять лет назад железные дороги Москвы имели среднюю частоту загрузки, и пересечение с ними в одной плоскости с улично-дорожной сетью не оказывало существенного влияния на экономику и хозяйственные связи города, то сегодня, запустив комплекс московских центральных диаметров и таким образом кратно увеличив частоту перевозок, мы получаем необходимость формирования надземных мостовых конструкций или, говоря профессиональным языком, путепроводов», - отметила эксперт.

По ее словам, пропускная способность одного путепровода может достигать нескольких десятков тысяч автомобилей в сутки, а безопасность на путепроводах Москва обеспечивает лучшим образом.

