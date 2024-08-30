Какую программу подготовили для гостей «Москвы 2030» на 30 августа и 1 сентября
Жителям и гостям столицы осталось всего чуть больше недели для того, чтобы посетить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».
Так, в грядущие выходные горожан ждут спортивные тренировки, познавательные лекции, музыкальное представление, интеллектуальные игры и экскурсия по центру Москвы.
В зале «Москва» Гостиного Двора 31 августа состоится открытая дискуссия «Учебный год без вреда для здоровья: частые ошибки родителей».
В свою очередь на малой сцене в «Лужниках» также 31 августа пройдет тренировка, прийти на которую может любой желающий. На молодежной точке «Телепорт» в Парке Горького 31 августа и 1 сентября пройдут открытые чемпионаты по разным видам фиджитал-спорта.
Для любителей новых технология в лектории павильона № 1 в Экспоцентре на Краснопресненской набережной 31 августа пройдет лекция про беспилотный транспорт. В малом амфитеатре парка «Зарядье» 31 августа выступит глава направления коммуникации, заведующая кафедрой Института компьютерных наук Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Ксения Кузнецова и расскажет про искусственный интеллект в развитии городской инфраструктуры.
Концерт певца Akmal’ планируется на главной сцене «Лужников» 31 августа. Для самых юных горожан подготовили детскую симфоническую сказку «Петя и волк», которую покажут 1 сентября в Гостином Дворе.
Для любителей истории 31 августа состоится пешеходная экскурсия «Стрелка Балчуга — центр экономики Москвы пяти веков».
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