Как фермеры московских ярмарок поддерживают участников СВО

Фермеры столичных ярмарок выходного дня поддерживают участников специальной военной операции (СВО), рассказали в московском Департаменте торговли и услуг.

В департаменте рассказали о фермере Светлане, которая отправляет в зону боевых действий продукты длительного хранения. Помогать российским бойцам фермер начала с осени 2022 года.

На московских ярмарках выходного дня Светлана продает мясные деликатесы, молочные продукты, фермерские колбасы, сало, тушенку и сыр.



Помимо посылок с продуктами участники столичных ярмарок выходного дня отправляют российским военнослужащим необходимое снаряжение, а также передают открытки и письма с пожеланиями от детей.

