Как фермеры московских ярмарок поддерживают участников СВО
Фермеры столичных ярмарок выходного дня поддерживают участников специальной военной операции (СВО), рассказали в московском Департаменте торговли и услуг.
В департаменте рассказали о фермере Светлане, которая отправляет в зону боевых действий продукты длительного хранения. Помогать российским бойцам фермер начала с осени 2022 года.
На московских ярмарках выходного дня Светлана продает мясные деликатесы, молочные продукты, фермерские колбасы, сало, тушенку и сыр.
Помимо посылок с продуктами участники столичных ярмарок выходного дня отправляют российским военнослужащим необходимое снаряжение, а также передают открытки и письма с пожеланиями от детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку
- Родители умерших от отравления четверых детей чувствуют себя удовлетворительно
- Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
- В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет
- Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников
- Россияне хотели бы прочитать фанфики по «Алым парусам» и «Джейн Эйр»
- СМИ: Shaman вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт
- Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ под Курском
- Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
- Леонид Слуцкий отказался от работы в футбольной сборной Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru