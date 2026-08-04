К 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» выпущена лимитированная серия карт «Тройка»

В Москве появилась лимитированная серия транспортных карт «Тройка» в честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с особым фирменным дизайном центра столичной промышленности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За два десятилетия ОЭЗ Москвы стала драйвером развития столичной промышленности и символом технологического суверенитета. На ее площадках создают сложнейшую микроэлектронную продукцию, программное обеспечение, инновационные медизделия и лекарственные средства. Специально к 20-летию особой экономической зоны выпустили серию тематических карт “Тройка"», — сообщил он.

Он добавил, что производство проездных билетов локализовано в экономической зоне. а для их создания используются российские чипы.

С 2023 года весь производственный цикл создания карт «Тройка» локализован в Москве. Совместное предприятие АО «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен» — «Микрон Секьюрити Принтинг» применяет технологии, разработанные резидентом ОЭЗ и изготавливает микросхемы, корпус, контакты, плату и антенны для бесконтактного считывания, а также полиграфию и соединение всех слоев.

Всего появится 1500 экземпляров. На них будут изображены линии микросхем, которые означают технологичность, а также шестеренка — знаковый элемент промышленности. Карты будут доступны для гостей масштабного фестиваля «Технофест», который запланирован на 22 августа на Северном речном вокзале.

