Историческое наследие Лефортова сделало район новым центром притяжения
На столичном рынке недвижимости растет интерес к локациям с потенциалом для современного развития и сохранившейся исторической средой. К таким уникальным московским районам относится Лефортово.
Эксперты отмечают, что здесь сочетаются энергия новых проектов, индустриальное наследие и атмосфера старой Москвы. В таких районах формируются новые точки притяжения, меняющие восприятие территории через развитие инфраструктуры и концентрацию качественных проектов.
По словам регионального директора департамента городской недвижимости NF GROUP Андрея Соловьева, потребительская и инвестиционная привлекательность района Лефортово выросла с тех пор, как промзона «Серп и Молот» была преобразована в ЖК «Символ». Особенно высоким уровнем развития отличается зона возле Лефортовского парка и набережной Яузы, отметил он.
Интерес к району вызывает и его культурная насыщенность: памятники архитектуры, старейшие парки и превращающиеся в арт-кластеры бывшие заводские корпуса.
«Историю все любят, и ее можно хорошо обыграть и сделать фишкой района. Те же краснокирпичные здания дореволюционной постройки, вроде ансамбля корпусов бывшего завода “Кристалл”, необходимо сохранять и перезагружать в виде модных общественных пространств – коворкингов, офисов, ресторанов и выставочных площадок», — подчеркнул владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков. Это позволит совместить в локации исторический облик и современные центры общественной жизни, отметил он.
