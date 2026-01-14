Исторический особняк отреставрировали в центре Москвы
Комплексная реставрация усадебного дома XVIII–XIX веков на ул. Пятницкая, д. 67 завершена в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.
Особняк находится на углу Пятницкой и 1-го Монетчиковского переулка, он является ярким и хорошо сохранившимся образцом усадебного дома XVIII–XIX веков.
«Здание имеет богатую историю и примечательную архитектуру. Главный акцент сделан на угловую часть с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом на цилиндрическом деревянном барабане с широким арочным окном. В ходе работ специалисты вернули первозданный облик фасадов здания», – отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.
Элементы фасадов дома - полуколонны и пилястры с коринфскими капителями-восстановили, также отреставрировали декоративные карнизы, световой фонарь, белокаменный цоколь. Интерьеры приспособили к современному использованию для нужд дипломатического корпуса Министерства иностранных дел России.
На дворовой части особняка были восстановлены гранитный цоколь, воссоздана система водостока, приведено в порядок металлическое ограждение террасы. Специалисты усовершенствовали инженерные коммуникации и сети, провели ремонт лестниц, обработку металлических балок перекрытий огнезащитными составами, благоустроили территорию.
Как отметили в департаменте, усадебный дом изначально был деревянным, после пожара 1812 года его отстроили из камня. В 1821 году здание принадлежало канцелярской жене Варваре фон Щепковской, в 1834-м - купчихе Ольге Толоконниковой. Последняя приобрела часть земли соседнего владения, так были окончательно сформированы дошедшие до начала ХХ века границы усадьбы.
