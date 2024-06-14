Исторические здания в центре Москвы отреставрируют инвесторы
В Москве на торги по продаже выставили два исторических здания в Таганском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«В столице пройдут торги по продаже двух зданий, построенных в конце XVIII — середине XIX века, общей площадью 1110 квадратных метров. Они являются памятниками архитектуры, что накладывает на будущего собственника определенные обязательства по их реставрации и капитальному ремонту», - отметил глава департамента.
Оба дома будут реализованы одним лотом в ходе открытого аукциона, который состоится 2 июля. Принять участие в нём смогут как юридические, так и физические лица.
Оба здания находятся по–соседству на Воронцовской улице. Первое представляет собой кирпичный двухэтажный дом общей площадью 749,4 квадратного метра с подвалом, главный фасад которого оформлен лепным декором.
Второе – это двухэтажный флигель, площадью 360,7 квадратного метра.
В настоящее время дома не эксплуатируются. Новому собственнику предстоит организовать работы по их реставрации и приспособить для современного использования.
Аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 20 июня. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В столице на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, на котором публикуется вся необходимая информация о продаваемых объектах. Вся процедура участия в торгах проходит онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru