Исторические здания в центре Москвы отреставрируют инвесторы

В Москве на торги по продаже выставили два исторических здания в Таганском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«В столице пройдут торги по продаже двух зданий, построенных в конце XVIII — середине XIX века, общей площадью 1110 квадратных метров. Они являются памятниками архитектуры, что накладывает на будущего собственника определенные обязательства по их реставрации и капитальному ремонту», - отметил глава департамента.

Оба дома будут реализованы одним лотом в ходе открытого аукциона, который состоится 2 июля. Принять участие в нём смогут как юридические, так и физические лица.

Оба здания находятся по–соседству на Воронцовской улице. Первое представляет собой кирпичный двухэтажный дом общей площадью 749,4 квадратного метра с подвалом, главный фасад которого оформлен лепным декором.

Второе – это двухэтажный флигель, площадью 360,7 квадратного метра.

В настоящее время дома не эксплуатируются. Новому собственнику предстоит организовать работы по их реставрации и приспособить для современного использования.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 20 июня. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, на котором публикуется вся необходимая информация о продаваемых объектах. Вся процедура участия в торгах проходит онлайн.

