Представители холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стали победителями и призерами на международной олимпиаде по аддитивным технологиям в Сингапуре. Она прошла в рамках Российско-Сингапурского делового совета при поддержке Ростеха.

Специалисты показали навыки 3D-моделирования, цифрового проектирования, а также решения практических задач производства. В состязании приняли участие команды из России, Сингапура, Китая, Малайзии и Индии. Россияне заняли первое и второе места. Церемония награждения победителей прошла в рамках XI Российско-Сингапурского бизнес-диалога.

Команды из России составили специалисты четырех предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех - Красногорского завода им. С. А. Зверева, Государственного научного центра РФ НПО «Орион», Вологодского оптико-механического завода и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» по развитию персонала Алексея Атланова, аддитивные технологии занимают все более значимое место в современном производстве.

«Они применяются как для быстрого прототипирования, так и при изготовлении сложных функциональных компонентов. Для наших специалистов, обладающих серьезным производственным опытом, участие в олимпиаде – это возможность углубить профессиональные компетенции и оценить свой уровень в сравнении с коллегами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил замглавы холдинга.

В олимпиаде также приняли участие два студента вузов-партнеров Ростеха – МГТУ им. Н. Э. Баумана и РТУ МИРЭА. Привлечение молодых специалистов к таким мероприятиям – часть системы подготовки кадров, которую госкорпорация развивает совместно с ведущими техническими университетами России.

Образовательные инициативы «Швабе» охватывают все предприятия холдинга, в том числе, Лыткаринский завод оптического стекла, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Новосибирский приборостроительный завод, Московский завод «САПФИР», Загорский оптико-механический завод и другие. Такой подход позволяет формировать единую систему подготовки инженерных кадров для всей оптической отрасли.

