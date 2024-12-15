Инвесторы строят 14 объектов образования на севере Москвы
В Северном административном округе столицы инвесторы строят 14 объектов образования. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест», – сказал он.
Ефимов отметил, что большинство этих объектов девелоперы передадут в систему образования столицы по договорам, которые были заключены с городом. Механизм обеспечения жителей объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в столице был утвержден в 2021 году. По нему девелоперы заключают договоры, по которым строят социально значимые объекты в рамках жилищного строительства. Инвесторы активно принимают участие в развитии комфортной городской среды, возводят качественные объекты образовательной инфраструктуры.
Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на севере Москвы особенно активно идет возведение образовательных объектов в районе Западное Дегунино, на Ижорской улице почти готов детсад. В здании площадью свыше 3,3 тысячи «квадратов» предусмотрены шесть групповых ячеек с игровой, раздевалкой, спальней и буфетами. Вместе с тем, в районе строят школу и еще три детсада – на Коровинском шоссе и в Ильменском проезде. Возведение всех объектов образования идет под контролем Мосгосстройнадзора.
В комитете отметили, что при строительстве новых жилых кварталов учитывается потребность в социальной инфраструктуре будущих жителей. Комитет проводит выездные проверки на всех этапах реализации проектов, оценивая качество применяемых материалов и выполненного объема работ, чтобы гарантировать безопасность зданий и комфорт при их дальнейшей эксплуатации. Суммарно на 14 объектах образования, которые строятся на севере Москвы, провели 47 контрольно-надзорных мероприятий.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в САО.
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