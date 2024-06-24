Инвесторы сохраняют интерес к строительству коммерческих объектов в Москве
Число объектов коммерческой недвижимости, находящихся на стадиях проектирования и строительства за год выросло в 1,5 раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По её словам, это показатель продолжения роста деловой активности.
«На 1 апреля 2024 года в стадии проектирования и строительства в Москве находились 402 проекта коммерческой недвижимости, что на 57% больше, чем годом ранее», – уточнила заммэра.
Она также отметила, что общая стоимость всех проектов составляет 2,2 триллиона рублей. При этом, около 60% из этой суммы составляют вложения в строительство многофункциональных комплексов и бизнес-центров, добавила Багреева.
Предприниматели готовы приобретать и готовую коммерческую недвижимость в Москве. По итогам первого квартала 2024 года бизнес вложил в её приобретение 60 миллиардов рублей, что лишь на 13% меньше рекордных показателей прошлого года. Тем самым инвестирование в приобретение коммерческих объектов по итогам первого квартала оказались в 3,5 раза выше, чем в среднем за сопоставимые периоды 2021-2022 годов.
«В столице практически заполнены все пространства, которые ранее занимали ушедшие с рынка компании из недружественных стран. Кроме того, в Москву пришли девять новых зарубежных ретейлеров», – добавила заместитель мэра.
По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за счёт активного строительства нежилой недвижимости в ТиНАО удалось в три раза увеличить количество рабочих мест и введено около шести миллионов квадратных метров нежилых помещений.
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