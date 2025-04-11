Инвесторы построят два бизнес-центра в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники появятся новые деловые объекты общей площадью в 150 тысяч кв.м. Эту информацию рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Офисные комплексы сразу на двух улицах, 3-й Хорошевской и во 2-м Силикатном проезде, готовы к постройке. Среди их преимуществ – расположение недалеко от крупных шоссе и станций МЦК и метро. Это позволит им находиться в зоне отличной транспортной доступности.



«В деловых центрах предусмотрены не только офисные, но и коммерческие помещения под магазины, сервисные службы, точки питания. Для удобства посетителей и будущих сотрудников бизнес-центров на подземных этажах и вокруг зданий будут находиться парковки. На двух подземных этажах здания предусмотрена многоуровневая автостоянка на 85 машино-мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Он добавил, что высота зданий составит девять этажей, в которых, помимо офисов, будут расположены вестибюль, комнаты для переговоров, а также помещения для заведений общественного питания. На двух последних ярусах предусмотрено создание двух зон с террасами.



Помимо внутреннего обустройства, проект также облагородит территорию поблизости. Уже сейчас в районе организуется ремонт тротуаров и проводится озеленение. Инвесторы также сообщают о планах на вторую очередь строительства – создать ландшафтный парк с местами для рекреации для всех желающих.

