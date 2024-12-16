Инвесторы откроют два детсада и гостиницу по программе льготной аренды

По программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендовали за 11 месяцев текущего года свыше 2,7 тысячи «квадратов» городских объектов недвижимости, которые предназначены для открытия отеля и частных объектов образования. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» более 12 лет позволяет привлекать частные инвестиции для восстановления исторических зданий и открытия различных видов бизнеса в городских объектах. С января предприниматели по результатам торгов арендовали три здания общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы», – отметил он.

По словам Ефимова, всего на сегодняшний день бизнес занимает 65 московских объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров. Льготная программа действует с 2012 года для объектов культурного наследия, а с 2013 года в нее также вошли помещения и здания для размещения частных школ и детсадов. В 2022 году у предпринимателей появилась возможность арендовать городские площади для открытия отелей на льготных условиях.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что арендованные с начала года объекты недвижимости находятся в трех административных округах Москвы – САО, ЮВАО и ЦАО. Два из них общей площадью свыше 1,8 тысячи «квадратов» столица передала предпринимателям для открытия частных детсадов. Еще один площадью 867,4 квадратного метра располагается в центре Москвы, а еще в одном инвестор сможет разместить отель категории «три звезды» или выше.

Для того, чтобы стать участником программы, предпринимателю нужно принять участие в торгах. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов отметил, что в результате регулярных контактов с бизнес-сообществом сразу двух инвесторов удалось заинтересовать историческим объектом в переулке Огородная Слобода. Между ними были проведены торги и в будущем двухэтажный деревянный дом, который был построен в 1875 году, отреставрируют. Козлов подчеркнул, что это наглядный пример того, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» является взаимовыгодным механизмом для бизнеса и города.

Информация об актуальных предложениях от города, в том числе по льготным программам, размещена на Инвестиционном портале столицы. Для участия в торгах нужна регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

