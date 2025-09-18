Инвесторам представят проекты центров приложения труда рядом со станциями метро

На роуд-шоу инвесторы смогут ознакомиться с проектами центров, интегрированных с павильонами метро будущих станций Рублево-Архангельской, Троицкой и Арбатско-Покровской линий метро.

В частности, будущие центры приложения труда появятся на базе перспективных станций метро «Строгино», «Гольяново», «Ватутинки» и действующей «Новаторской» Троицкой линии. Представитель АО «Мосинжпроект» подробно расскажет о лотах и окружающей инфраструктуре, об условиях участия в торгах и реализации проектов.

Роуд-шоу пройдет 25 сентября 2025 года с 10:00 до 12:00 в Ситуационном центре правительства Москвы по адресу: Вознесенский переулок, д. 22. Организатором мероприятия выступает АО «Мосинжпроект».

Для участия в роуд-шоу необходимо пройти аккредитацию по почте Saberova.DR@mosinzhproekt.ru или мобильному телефону: +7 (926) 836-32-30. Данные для аккредитации необходимо прислать до 18:00 22 сентября 2025 года.





