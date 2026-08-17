Инвестиции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» в разработки превысили 29 миллиардов рублей
Более 29 миллиардов рублей инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По данным заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, значительная часть этих средств была направлена на внедрение новых технологий в области микроэлектроники — 17,9 миллиарда рублей.
«Резиденты регулярно вкладывают средства в научные разработки, которые сегодня определяют технологическое лидерство нашей страны. Компании столичной особой экономической зоны создают продукцию и изделия, которые применяются по всей России. Это укрепляет позиции отечественной промышленности и снижает зависимость от импорта. При этом для нас принципиально, что разработки доходят до реального применения — в городском хозяйстве, транспорте и системе здравоохранения», — подчеркнул Ликсутов.
Одним из примеров инноваций в микроэлектронике является фотошаблон, необходимый для создания интегральных микросхем и модулей памяти с конфигурацией кадра изображения. Важность разработки заключается в том, что без таких «трафаретов» невозможно произвести чип.
Также предприятием столичной ОЭЗ была создана системная вычислительная плата, которая получает питание и передает данные по одному интернет-кабелю. Это решение упрощает монтаж городской инфраструктуры и используются, в частности, при проектировании «умных» остановок или информационных экранов. Также в прошлом году на площадке появилось пять новых лазерных станков.
Медицинская промышленность в ОЭЗ Москвы также демонстрирует активный рост. Инвестиции в НИОКР в этой отрасли превысили 4,5 миллиарда рублей. Одна из компаний получила регистрационные удостоверения на 24 новых лекарства, а другая запатентовала отечественный аппарат для сердечно-легочной реанимации и улучшенную комплектацию для бригад скорой помощи.
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