Инвестиции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» в микроэлектронику выросли в 11,7 раза
По итогам первого полугодия 2026 года вложения резидентов столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) в развитие микроэлектроники увеличились в 11,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 157,5 млрд рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, всего за время существования ОЭЗ объем частных инвестиций в это направление составил почти 390 млрд рублей.
Рост инвестиционной активности, отметил заммэра, стал результатом масштабной городской поддержки высокотехнологичных отраслей.
«Сегодня более 30 резидентов ОЭЗ обеспечивают столичный и российский рынок отечественной электронной компонентной базой, оптическими устройствами и оборудованием. Средства компании направляли в строительство, разработки, модернизацию и расширение производственных мощностей», — отметил Ликсутов.
В числе знаковых проектов, запущенных на площадках ОЭЗ, открытие первого в России серийного производства оптических трансиверов по технологии chip-on-board для сетей 5G, инвестиции в которое превысили 5,8 млрд рублей. А также запуск первой в стране роботизированной линии серийного производства ЖК-дисплейных модулей стоимостью 1,4 млрд рублей. Другой резидент наладил выпуск силовых модулей и зарядок для электротранспорта, востребованных в дата-центрах и системах искусственного интеллекта.
Кроме того, компании-резиденты представили передовые разработки для космической отрасли - квантовый датчик для изучения космической пыли и компактный мини-шаттл для возвращения полезных грузов с орбиты на Землю.
ОЭЗ «Технополис Москва» была создана 20 лет назад и сегодня объединяет 10 площадок общей площадью 430 гектаров. На них локализовано свыше 250 высокотехнологичных предприятий. Развитие зоны курирует столичный департамент инвестиционной и промышленной политики, а проекты реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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