Инновационный кластер Москвы заключил с девелопером соглашение о сотрудничестве

Фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) и BMS Development Group подписали официальное соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Оно направлено на развитие индивидуальной и совместной деятельности сторон по поиску, апробации и интеграции инновационных технологий в инфраструктуру девелопера.



Документ подписали генеральный директор «Московского инновационного кластера» Алексей Парабучев и основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев. Взаимодействие сторон сфокусировано на поиске технологических решений в сфере строительства, в том числе с использованием сервиса МИК «Витрина заказчиков».



Стороны планируют проводить совместные обучающие программы, конференции, демо-дни, отраслевые акселераторы и конкурсы, направленные на масштабирование и продвижение проверенных решений в реальных рыночных условиях.



«Заключение соглашения с «Московским инновационным кластером» — это важный этап системной работы нашей компании по поиску инновационных технологий и решений. Мы планируем активно использовать сервисы Фонда, включая «Витрину заказчиков», для отбора и внедрения передовых разработок в области проектирования, строительства и управления объектами недвижимости», — отметил основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.



Глава МИК Алексей Парабучев со своей стороны отметил, что строительный сектор сегодня остается одной из ключевых сфер внедрения новых технологий, которые повышают эффективность и скорость строительных процессов, а данное соглашение - еще один важный шаг для развития этого направления. Сотрудничество позволит ускорить внедрение инноваций в отрасли, а проверенные решения будут масштабированы на широкий рынок.

