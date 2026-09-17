Инновационные материалы столичной ОЭЗ использовали при ремонте моста в Татарстане

Продукция резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» обеспечивает регионы страны высокотехнологичной продукцией. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, инновационные перила и водоотводные лотки из композитов, произведенные в столичной ОЭЗ применили при ремонте моста на дороге Р-239 в Татарстане. Использование этих материалов снизит расходы на содержание сооружения за весь срок службы.



«Высокотехнологичные композитные изделия московского производства востребованы при реализации различных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог. Компания поставила 280 погонных метров стеклопластиковых водоотводных лотков и композитных перил для реконструкции моста на трассе в Республике Татарстан. На конец первого полугодия 2026 года общий объем продукции, выпущенной предприятием, превысил 13,8 миллиарда рублей», — рассказал Ликсутов.



Ремонт построенного в 1979 году моста начался в августе прошлого года. Рабочие отремонтировали опоры, пролетное строение и мостовое полотно. По всей длине конструкции установили композитные перильные ограждения и водоотводные лотки компании «Нанотехнологический центр композитов». Отмечается, что стеклопластик легче металла, не ржавеет, не требует ухода, легко заменяется по частям и более долговечен.



Продукцию резидента также применяли и на других объектах в разных уголках страны: на защитных сооружениях от наводнений в Санкт-Петербурге, ж/д мосте Транссибирской магистрали в Иркутской области, путепроводе под Тулой, мосте в Астраханской области и на трассе М4 «Дон».

