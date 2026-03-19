Инновационную разработку в сфере ЖКХ представили на форуме Минстроя

Национальный форум технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ прошел в Технопарке московского инновационного центра «Сколково». Организатором мероприятия выступило министерство строительства и жилищного хозяйства России. Форум посетил глава министерства Ирек Файзуллин.

«Сегодня отрасль ЖКХ сталкивается с рядом системных вызовов, связанных с необходимостью ее модернизации. Для решения имеющихся задач важно обеспечить не только достойный уровень финансирования, но и увеличить эффективность имеющихся ресурсов. Поэтому особое значение приобретает повышение производительности труда, внедрение современных технологий, цифровизация, применение искусственного интеллекта, обновление технической базы предприятий ЖКХ. Внедрение современной техники, механизация, автоматизация производственных процессов напрямую влияет на производительность труда, позволяет сокращать трудозатраты и повышать качества выполняемых услуг», — сказал Файзуллин.

В частности, на форуме была представлена разработка АО «Тосненский механический завод» (ТОМЕЗ) — новейшая система автоматического управления коммунальной техникой «ВЕГА». Система позволяет перевести в автоматический режим до 40% процессов обработки дорог, снизить использование расходных материалов на 45% и на 30% уменьшить затраты на эксплуатацию техники.

Обсуждение реализации принятой программы по повышению производительности труда в сфере ЖКХ стало главной темой форума. По мнению экспертов, техническое перевооружение ЖКХ невозможно без активного участия разработчиков и производителей новейшей спецтехники.

