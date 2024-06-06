III Чемпионат на «Кубок «Мосинжпроект» по строительно-монтажным работам собрал рекордное число участников
Чемпионат на «Кубок «Мосинжпроект» по строительно-монтажным работам проходит в столице с 3 по 7 июня, в нем принимают участие свыше 200 человек, представляющих два десятка отраслевых организаций. Победители ряда номинаций смогут представлять московскую строительную отрасль на международном строительном чемпионате в Екатеринбурге в октябре этого года.
«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включенный в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
«В этом году чемпионат по строительно-монтажным работам собрал на своей площадке свыше 200 сотрудников из 20 отраслевых организаций Москвы и студентов, обучающихся по строительным специальностям, что превышает число участников предыдущего конкурса вдвое, причем на этот раз они представляют не только дочерние и подрядные компании «Мосинжпроекта», но и предприятия, не входящие в периметр работы холдинга», – сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Среди новых компаний-участниц – лидеры жилищного и промышленного строительства и специалисты по капитальному ремонту. В состав жюри вошли не только эксперты холдинга, его партнеры, независимые представители ведомственных и надзорных органов, а также компаний-призеров чемпионата прошлого года.
Глава инжинирингового холдинга уточнил, что число номинаций в этом году увеличилось вдвое, в частности, добавились «Отделочные работы», «Пусконаладочные работы», электромонтаж различных видов сетей и другие – это позволяет воспроизвести на учебных площадках весь цикл работ и проявить себя специалистам разных направлений деятельности.
Как пояснил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский, конкурсные задания максимально приближены к реальным задачам, а на площадках работает специальная апелляционная комиссия. По его словам, ко всем участникам чемпионата предъявляются высокие требования: баллы снимаются за несоблюдение любых правил охраны труда и обеспечения качества при выполнении заданий, поскольку безопасность и здоровье специалистов и окружающих – главный приоритет работы холдинга.
В свою очередь заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов отметил важность мероприятия как для его организаторов, партнеров и участников, так и для строительной отрасли города в целом. Чемпионат – это не только уникальная возможность заявить о себе для новых участников и подтвердить профессионализм для уже проверенных специалистов, но и площадка для обмена опытом и знаниями общегородского масштаба, которая вносит непосредственный вклад в комплексное развитие столичной стройиндустрии.
За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
АО "Мосинжпроект" LjN8KHkgi
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