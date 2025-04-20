Храм Архангела Михаила в Северном достроят в 2026 году
На 2026 год запланировано завершение строительства храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в настоящий момент на объекте на территории старинной усадьбы Архангельское-Тюриково на Дмитровском шоссе проводят работы по кровле и установке куполов. Министр добавил, что храм вместимостью 500 человек имеет два уровня. Внизу там расположены три придела с алтарями, солея, крестильня вбаптистерии, а притвор и хоры — на втором ярусе.
«Цокольный этаж включает приходские, служебные и технические помещения. После завершения строительства будет организована работа по освещению храма и его открытию для прихожан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Архитектура нового храма выполнена в неорусском стиле храмового зодчества начала XX века. Объемно-пространственная композиция здания образована центральной главой на световом барабане, окруженной четырьмя малыми главками и примыкающим с юго-западной стороны баптистерием с высокой звонницей. Вокруг церкви оборудуют обход для совершения крестного хода.
В Москве по поручению мэра Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству возведения религиозных объектов. Так, при участии Департамента градостроительной политики города в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов с 2014 года появилось 120 храмов, в том числе 11 — натерритории Северного-Восточного административного округа столицы.
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